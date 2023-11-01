الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلمى زكى لـ"الشاهد": الثانية فى الحرب تفرق.. واستخدمت 3 خزن لهذا السبب

حلمي زكي
حلمي زكي

تحدث العقيد حلمي زكي، من أبطال حرب أكتوبر، عن عملية إمداد الكتيبة بالذخيرة، قائلًا: "5 عربات ذخيرة توجهت إلى الوحدة في أمان والمهمة نُفذت بنسبة 100%".

وأضاف زكي في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "الجزء الثاني هو كيف نتعامل مع النقطة القوية على الأرض، هما كانوا بيضربوا علينا بالرشاشات لذلك بعدنا عن السيارة وظلت محترقة إلى أن أصبحت قطعة حديد".

وتابع: "ظهرنا للنقطة القوية مرة أخرى وأصبحنا مكشوفين فضربوا علينا بالرشاش المتوسط حتى إصابة ضابط معي، قُلت للسائق لا بد من إخلائه فورًا".

واستكمل: "الإصابة كانت في القدم من الخلف، وكنا في الحرب نضع 3 خزن ونربطها مع بعض، الخزنة الأولى تخلص نقلب نلاقي الثانية على طول، لأن مفيش وقت أجيب خزنة من الجاكيت، لأن الثواني تفرق كثيرًا في المعركة".

وأردف: "قُلت للسائق إنني سأضرب بالثلاث خزن 90 طلقة على 3 فتحات، لأنني قريب منهم ولا أحتاج تليسكوب، وتقدر تأخذ الضابط وتستتر، وبالفعل تم إخلاء الضابط وهذا كان نصرًا كبيرًا بالنسبة لي".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

حلمي زكي العقيد حلمي زكي الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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