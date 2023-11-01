محمود أباظة "يشكك" فى أهداف حرب إسرائيل ضد غزة: ليس من بينها إنهاء حماس

قال الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، إنه لا يصدق العبارات الإسرائيلية الخاصة بحربها الأخيرة في فلسطين، حيث تقول إسرائيل إن الهدف من حربها هو القضاء على حركة حماس.

سمات شعب فلسطين

أضاف أباظة، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الشعب الفلسطيني مثقف ومتعلم، وهو أكثر انفتاحًا على العالم، لذا فبالرغم من الحرب القاسية التي يشهدها القطاع الآن، إلا أن الوعي هو سيد الموقف هناك.

وتابع أن الحل الأمثل في القضية الفلسطينية هو حل الدولتين باعتبار القدس الشرقية عاصمة فلسطين، وهذا الحل لن يتكرر إلا في حال توحيد الصفوف الفلسطينية، لافتًا إلى أنه حال استمرار مدة السلطة اليمينية الحالية في إسرائيل فستتعرض مصر والأردن للكثير من المناوشات على أيدي الاحتلال الغاشم، فالبلدان من أول أهداف هذا النظام الصهيوني.