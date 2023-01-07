صدر حديثاً «من قضايا الوطن» جديد الكاتب السياسي محمود أباظة

صدر حديثا عن مركز الأهرام للترجمة والنشر كتاب "من قضايا الوطن.. سنوات التحول 1994_1998" للكاتب والسياسي الدكتور محمود أباظة، وجاء الكتاب في 312 صفحة من القطع المتوسط.

جاء على غلاف الكتاب

هذا الكتاب تجربة إنسانية لمثقف لم يعزل نفسه عن مجتمعه، شارك في كل الأحداث السياسية والاجتماعية خلال نصف قرن من الزمان ، منحازا ومدافعا عن الفقراء والمطحونين من خلال مقالات وآراء ومساهمات فكرية حملت خلاصة أفكاره محليًا وخارجيًا.

جاء الكتاب في 3 فصول حمل الفصل الأول عنوان: حديث الإصلاح، وجاء الفصل الثاني بعنوان: معارك وفدية "، والفصل الثالث تحت عنوان: نحن والعالم.

وأشار أباظة عبر مقدمته للكتاب إلى ان " هذه مجموعة مقالات نشرت في جريدة الوفد معظمها في إطار عمود أسبوعي بعنوان "لنا قضية " مابين عامي 1994، 1998 فما الذي يدعوني اليوم إلى إعادة نشرها بعد أكثر من ربع قرن؟ ربما شيء من الحنين إلى ماض يداعب من تجاوز السبعين مثلي ؟ إلا أن السبب الأدعى في اعتقادي هو شعور آخر.

ففى بداية الصيف الماضي، عثرت بمحض الصدفة على الملف الذي حفظت فيه هذه المقالات فأعدت قراءتها ووجدت نفسي غارقا في أجواء التسعينيات بأحداثها وشواغلها ومعاركها فراعني حجم التغير الذي طرأ على حياتنا الساسية وعلى أحوال العالم من حولنا، ثم أخذت أسترجع مسار الأحداث طوال السنوات الثلاثين الماضية ، فتأكد لي أن التسعينات كانت مرحلة تحول من عصر إلى عصر كما كانت أيضًا حلقة مهمة من حلقات النضال الوطني.