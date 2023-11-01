محمود الشناوى: جيش الاحتلال منع جميع مقومات الحياة عن الفلسطينيين

قال محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بالرغم من هدم بيوت المواطنين في غزة على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم رفض هذا الشعب الباسل ترك أرضه لهذا الاحتلال الغشيم، رغم الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بشعب فلسطين.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد محمود الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الاحتلال الإسرائيلي منع جميع مقومات الحياة عن الشعب الفلسطيني، حيث يفتقر الشعب الآن للمياه النظيفة، الطعام، الملابس، الوقود، ونقص حاد في الأدوات والمعدات الطبية.

وأضاف في حديثه، أن الغرب فقدوا جميع مبادئهم بسبب التأييد الأعمى للكيان الصهيوني، رغم المجازر البشرية التي ارتكبها هذا الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

دعم الغرب لأوروبا

وتابع: "إسرائيل لا تقيم أي وزن لمفاهيم الإنسانية، حيث بالرغم إدانة بعض المسئولين في الأمم المتحدة لتلك الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين إلا أن إسرائيل مازالت متمسكة بعقلها الاستعماري المحتل دون النظر إلى مايحدث في العالم من تحركات".