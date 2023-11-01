وكيل "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل بالمبادرات الرئاسية لدعم المواطنين الأولى بالرعاية

عقدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا موسعا لجميع أعضاء الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات الصحية بالقاعة الكبرى بديوان عام المديرية، لمناقشة ملفات العمل بمنشآت الرعاية الأولية، والمبادرات الرئاسية بقيادة الدكتورة إيمان حسن زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات بالمنوفية.

منسق دعم صحة المرأة بالمنوفية تناقش معوقات العمل

واستعرضت الدكتورة مروة عبده منسق مبادرة دعم صحة المرأة، مؤشرات الأداء ومناقشة معوقات العمل كما عرضت الدكتورة أسماء البري مؤشرات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وبرنامج الرعاية الصحية للحماية الإجتماعية المشروطية وغير القادرين والوقوف على معوقات العمل.

وناقشت الدكتورة إيمان زهران، بعض المقترحات لوضع خطط تصحيح فورية وأكدت ضرورة التنسيق مع الأقسام الفنية بالإدارات لتوحيد الجهود وتحسين الأداء.

كما ناقش الدكتور محمد عبدالسلام، ضرورة توفير إخصائيين بالفترة المسائية بوحدات ومراكز مبادرة التطوير وتكثيف المرور الصباحي والمسائي والليلي لمتابعة الانضباط الإداري، وعرضت الدكتورة رانيا جلال مؤشرات منشآت التطوير وموقف تفعيل البصمة.

وفي ذات السياق أكدت زهران، على تفعيل وتنشيط حركة الملفات العائلية والتسجيل الطبي والتدريب المستمر على رأس العمل وتلافي السلبيات أثناء المرور، كما شددت على ضرورة متابعة توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات، لاسيما من قائمة الأدوية الأساسية المحدثة وأدوية الطوارئ.