الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين.

وبناءً على هذا القرار، بقيت أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي في نطاق بين 5.25 و5.5%.

كان المركزي الأمريكي رفع الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، آخرها بنسبة 0.25% في يوليو الماضي، و11 مرة منذ مارس 2022، تزامنا مع التضخم المرتفع واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه ثبت أسعار الفائدة 3 مرات باحتساب قرار الأول من نوفمبر.