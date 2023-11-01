نهى بكر: زيارة "مدبولى" لشمال سيناء تؤكد دور الدولة فى التنمية

قالت نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن زيارة رئيس الوزراء لشمال سيناء تؤكد دور الدولة في التنمية، ورأينا العمل على تحسين أوضاع كل من يعيش فيها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن أحداث غزة كان على مصر القيام بدورها الإنساني ومنها إدخال المساعدات لقطاع غزة ومنظمات المجتمع الدولي بمصر تقوم بجهد كبير في ذلك، كما تم فتح معبر رفح للمصابين للعلاج في مصر، مؤكدة أن مصر نددت بالعقاب الجماعي على أهل غزة.

ما يحدث لأهل غزة من إبادة جماعية غير آدمي

وتابعت أن ما يحدث لأهل غزة من إبادة جماعية غير آدمي، وأن مصر أكدت احترام سيادة الدول واحترام الحدود، والحل العادل للقضية الفلسطينية وهذا الطلب لم يقتصر على 7 أكتوبر ولكن الرئيس السيسي طالب به في كل المؤتمرات الدولية.

وأوضحت أن التهجير القسري منافي لكل حقوق الفلسطينيين، وأي حل غير عادل للقضية الفلسطينية يعني عدم حلها ويعني المزيد من العنف.