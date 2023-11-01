حملة المرشح عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، برئاسة هشام عبدالعزيز رئيس النقابة العامة.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مرحبًا بوفد النقابة على زيارتهم لمقر الحملة، وذكر أن النقابة تعتبر من النقابات العمالية المهمة، وأنها تضم حوالي 2 مليون عضو، مشيرًا إلى أن المرشح الرئاسي حقق بالفعل طفرة تنموية على كافة المستويات، والمجالات، وأولى اهتمامًا بالغًا لدعم العمال بحوافز وعلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين معيشة العمال والموظفين في مواجهة الأزمات الاقتصادية، فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية والفوقية لدعم العمال وتطوير المنشآت التعليمية المتعددة، وأن القيادة السياسية عظَّمت قيمة الاجتهاد العلمي.

وأشار «فوزي» إلى أن المرشح الرئاسي حريص على تحقيق العديد من الإنجازات على كافة المستويات، وأولى اهتمامًا بالغًا لدعم العمال بحوافز وعلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور؛ لتحسين معيشة العمال والموظفين فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية والفوقية لدعم العمال وتطوير المنشآت التعليمية، وأن القيادة السياسية عظَّمت قيمة الاجتهاد العلمى.

من جانبه، أكد وفد النقابة على دعمهم مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري الرئاسي، وأنهم يقومون بالفعل بعمل ندوات وفعاليات توعوية تحث على المشاركة الإيجابية، مثمنين غاليًا دور القيادة السياسية في الإصلاحات العميقة التي تتم على المستويات وخصوصا من الناحية الاقتصادية والحفاظ على الأمن والاستقرار رغم تحديات الوضع الراهن.