الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن سيناوي: تنمية حقيقة بأرض سيناء بعد انتهاء الحرب على الإرهاب (فيديو)

عبدالعال أبو السعود
عبدالعال أبو السعود

إنشاءات كثيرة حققها الرئيس السيسي لأهالي شمال سيناء ومن هذه المشروعات منطقة بئر العبد التي كان لها حظ كبير في حصة الإنجازات التي سعت إليها القيادة السياسية، الأمر الذي جعل أهالي سيناء يطالبون الرئيس بالترشح لولاية جديدة وذلك لاستكمال المسيرة العظيمة التي حققها خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال عبدالعال أبو السعود، أحد مواطني سيناء:«الرئيس السيسي سعي لعمل تنمية حقيقة داخل أرض الفيروز بعد انتهاء الحرب على الإرهاب بشكل كامل، وفي مقدمتها قرية الظهير التي جعلها منطقة حضارية تليق بأهالي سيناء».

بحيرة البردويل

رفع كفاءة وتطهير البواغيز في المرحلة الأولى والانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء قرى للصيادين واتخاذ الإجراءات التنفيذية كذلك الالتزام بتنفيذ الراحة البيولوجية للبحيرة في المواعيد المخططة، بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه، لمنع صيد الزريعة وإهدار الثروة السمكية تم التعاون بين أجهزة الدولة المعنية ووضع رؤية لمنع صيد الزريعة والصيد الجائر وتنفيذ قوانين الصيد والاهتمام بالصيادين وأحوالهم المعيشية، لتطوير صناعة الأسماك.

محطات تحلية

إنشاء 3 محطات لتحلية المياه في بئر العبد، لتلبية احتياجات المواطنين بمدينة بئر العبد الجديدة، علاوة على توفير احتياجات المنطقة الصناعية ببئر العبد ومتطلبات المشروعات والصناعات التي تم إقامتها والتوسعات.

تأتى فى إطار اتفاقية مبادرة شمال سيناء والتى ساهمت بشكل مباشر ومؤثر فى وصول خدمات مياه الشرب النقية بشمال سيناء وتحسين خدمات الصرف الصحى مما ساهم بصورة مباشرة فى النهوض بمستوى خدمات البنية الأساسية المقدمة للمواطن السيناوي.

https://youtu.be/F7eaDhSsFio

الظهير سيناء شمال سيناء قرية الظهير عبدالعال عبدالعال ابو السعود

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