حبس المتهمين بحيازة 2.5 من مخدر الحشيش بمدينة الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة 2.5 كيلو حشيش بالشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه تم ضبط (3 أشخاص) بالشروق وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.