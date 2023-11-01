الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بحيازة 2.5 من مخدر الحشيش بمدينة الشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة  2.5 كيلو حشيش بالشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

txt

تحقيقات إلقاء فرد أمن بدار السلام من شرفة شقة: تجار مخدرات

وكشفت التحقيقات الأولية أنه تم  ضبط (3 أشخاص) بالشروق وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحريات الأمنية المتهمين نيابة الشروق وبدر الشروق المواد المخدرة

مواد متعلقة

إحالة عاطلين للجنايات لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بالمرج

الأكثر قراءة

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

"ليلة سوداء عليهم".. الغبارى يكشف مفاجآت عن الخسائر الإسرائيلية

الدورى الإفريقى.. على معلول يهدر ركلة جزاء أمام صن داونز

خلال زيارته.. محافظ شمال سيناء يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة للجرحى الفلسطينيين

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء فى فلسطين

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة