«حياة كريمة» للمصريين: "كل تبرعاتكم وصلت سكان غزة اليوم" (صور)

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن الانتهاء من تسليم القافلة الأولي من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطنيين، التي انطلقت يوم 14 أكتوبر الجاري وهي القافلة الأضخم، حيث تضم 108 شاحنات محملة بـ 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات.

مرابطون حتى الإغاثة

يأتي ذلك بالإضافة إلى المئات من شباب المتطوعين الذين قضوا قرابة 18 يومًا أمام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وذلك لتخفيف الأوضاع عنهم؛ جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة التي أدت لسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

في السياق، وجهت مؤسسة «حياة كريمة»، الشكر لكل من ساهم في إيصال التبرعات لغزة، مؤكدة أنها تعتمد علي المواطنين في القافلة الثانية التي يتم إعدادها حاليا لايصالها لسكان القطاع.

مساعدات المصريين وصلت للقطاع

وتابعت حياة كريمة: "كل مساعداتكم النهاردة دخلت بالتمام والكمال بدخول وخروج أخر قاطرة من حياة كريمة، الحمد لله كل تبرعاتكم لأهالينا في غزه بقيت معاهم دلوقتي.. مش بس كده، لكن كمان عربيات إسعاف حياة كريمة من وزارة الصحة متواجدة لاستقبال المصابين والجرحى من غزة لتقديم أفضل رعاية طبية ليهم".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، فى إطار الدعم والتضامن المصري تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة احداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.