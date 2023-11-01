الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ "مصر أكتوبر": قصف الاحتلال لمخيم جباليا جريمة حرب جديدة

قصف الاحتلال لمخيم
قصف الاحتلال لمخيم جباليا

ندد المهندس أحمد حلمي  القيادي بحزب مصر أكتوبر، بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة فى مخيم "جباليا" والذي راح ضحيته مئات الجرحى والشهداء، مؤكدًا أن ذلك امتدادا لسياسات الوحشية والعقاب الجماعي الذي يقوم به الاحتلال بحق المدنيين.

وأضاف "حلمي" أن استمرار حملات الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين ما هي إلا انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ضاربة بالتوصيات ومحاولات التهدئة التي تقوم بها الدول المحبة للسلام عرض الحائط.

وطالب  القيادي  بحزب مصر أكتوبر، المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته وزيادة الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد وعمليات الإبادة التي تشنها على المدنيين العزل.

وأكد أن مصر كانت ولازالت تدعم القضية الفلسطينية والفلسطنيين منذ عقود طويلة لعل اخرها فتح معبر رفح اليوم لاستقبال المرضى والجرحي لعالجهم فى مستشفى الشيخ زويد، مضيفا:" مصر دائما تقف بجانب أشقائها وحلفاؤها لطالما كانت تدعو للسلام".

من جانبها، أدانت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللإنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، مضيفة أن قوات الاحتلال يوما عن يوم لا تزداد الا انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته  التدخل الفوري لوقف اطلاق النار والتصعيد فى غزة.

كما طالبت “مديح” بضرورة المساهمة فى ادخال المساعدات للمدنيين بقطاع غزة، على أن توقف قوات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي التي ترتكبها بحق المدنيين.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، ضرورة اتفاق المجتمع الدولي على الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والرجوع لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلي أن حقوق الشعب الفلسطيني فى استرداد أرضه تاريخية ومشروعة.

المهندس أحمد حلمي حزب مصر أكتوبر قوات الاحتلال مخيم جباليا سياسات الوحشية حملات الإبادة الجماعية المعاهدات الدولية

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