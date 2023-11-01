"مدرسة المرأة للقيادة".. وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب يزور شرم الشيخ

استقبلت د.إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء وخريجة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالنيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفد الأكاديمية برئاسة اللواء أيمن الأطفيحي، مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال؛ لتقديم ندوة تعريفية عن برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"، للتعريف بالبرنامج والتسجيل للالتحاق في الدفعات القادمة من البرنامج الذي يُعد أحد البرامج التدريبية الموجهة للمرأة تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".

حضر الندوة د.جبريل فتيح معاون المحافظ وخريج الأكاديمية الوطنية للتدريب واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، إضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي جامعة الملك سلمان والمجلس القومي للمرأة.

- جولات ميدانية للأكاديمية بالمحافظات: خطوة فريدة

وتعد الجولات الميدانية التي تقوم بها الأكاديمية بالمحافظات المختلفة خطوة مهمة وفريدة من أجل الوصول إلى السيدات المصريات الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية وذلك من خلال الالتحاق ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي تقدمه الأكاديمية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.