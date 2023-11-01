الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حامد فارس: مصر تتحرك على كل المستويات والمحاور لدعم القضية الفلسطينية

حامد فارس
حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تتحرك على كافة المستويات والمحاور لدعم القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية 

وأكد الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هناك حالة من التعقيد والارتباك الكبير في المشهد على الأراضي الفلسطينية، حيث يزداد العدو في القصف الإجرامي دون تحرك دولي واضح.

وأضاف في حديثه، أن الأزمة الفلسطينية الآن هي الأشد منذ بداية هبوط هذا الاحتلال الغاشم على هذه الأرض، ولهذا تحركت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لنجدة الشعب الفلسطيني من هذا القصف الذي يستهدف المدنيين بصورة كبيرة.

وتابع: "الدولة المصرية سعت وبكل قوة من خلال تحركها العربي والدولي إلى مناشدة الجميع بالتدخل السريع لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، والمطالبة بتطبيق قرار حل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة فلسطين، مع فتح المعابر أمام المساعدات المصرية".

واستطرد: "الجهود التي تبذلها الدولة المصررية منذ بداية العدوان الإسرائيلي هذه المرة كشفت عن قوة الدولة المصرية ومكانتها الاستراتيجية، حيث وقف الدولة المصرية أمام المحاولات الخبيثة التي تريد تهجير الشهب الفلسطيني قسرًا إلى سيناء والدول المجاورة".

الدور المصرى تجاه فلسطين

وذكر أن الدور المصري تجاه هذه القضية ظهر واضحًا منذ اليوم الأول من هذا الهجوم الأخير، حيث تصدت الدولة المصرية لكافة الضغوط الدولية التي نادت باستخراج الأسرى سريعًا، حيث طلبت مصر السماح بدخول المساعدات إلى شعب فلسطين ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الإفراج عن الأسرى.

حامد فارس استاذ علاقات دولية الحرب بفلسطين الموقف المصري السفيرة عزيزة دي ام سي

الأكثر قراءة

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودى المصرى

وقاية النباتات ينجح في إجتياز معايير تجديد مواصفتين دوليتين

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

يوم الجمعة من كل أسبوع.. إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمة التوثيق

الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يدعم تهجير أهل غزة إلى مصر

هنية: خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلى الحقيقية "ستصدم شعبه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا