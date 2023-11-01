حامد فارس: مصر تتحرك على كل المستويات والمحاور لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تتحرك على كافة المستويات والمحاور لدعم القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وأكد الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هناك حالة من التعقيد والارتباك الكبير في المشهد على الأراضي الفلسطينية، حيث يزداد العدو في القصف الإجرامي دون تحرك دولي واضح.

وأضاف في حديثه، أن الأزمة الفلسطينية الآن هي الأشد منذ بداية هبوط هذا الاحتلال الغاشم على هذه الأرض، ولهذا تحركت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لنجدة الشعب الفلسطيني من هذا القصف الذي يستهدف المدنيين بصورة كبيرة.

وتابع: "الدولة المصرية سعت وبكل قوة من خلال تحركها العربي والدولي إلى مناشدة الجميع بالتدخل السريع لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، والمطالبة بتطبيق قرار حل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة فلسطين، مع فتح المعابر أمام المساعدات المصرية".

واستطرد: "الجهود التي تبذلها الدولة المصررية منذ بداية العدوان الإسرائيلي هذه المرة كشفت عن قوة الدولة المصرية ومكانتها الاستراتيجية، حيث وقف الدولة المصرية أمام المحاولات الخبيثة التي تريد تهجير الشهب الفلسطيني قسرًا إلى سيناء والدول المجاورة".

الدور المصرى تجاه فلسطين

وذكر أن الدور المصري تجاه هذه القضية ظهر واضحًا منذ اليوم الأول من هذا الهجوم الأخير، حيث تصدت الدولة المصرية لكافة الضغوط الدولية التي نادت باستخراج الأسرى سريعًا، حيث طلبت مصر السماح بدخول المساعدات إلى شعب فلسطين ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الإفراج عن الأسرى.