"مواجهة الهجرة غير الشرعية".. ندوة بشباب ورياضة القليوبية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية بالتعاون مع الادارة المركزية لتنمية الشباب الندوة للتوعوية ضمن خطة نشاط النادى الثقافى لشهر أكتوبر، تحت عنوان “مواجهة الهجرة غير الشرعية”، وذلك بمركز شباب عزيز وبدوي التابع لإدار شباب بنها وبمشاركة أعضاء مراكز شباب الإدارة.

حاضر اللقاء محمد عبد الغنى محمد مدير إدارة الرصد والإنذار المبكر بالإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة فى حضور عامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية،حيث دار اللقاء فى عدة محاور رئيسية هى التعريف بالهجرة غير الشرعية، كيفية مواجهة الدولة للهجرة الغير شرعية، دور الشباب والرياضة فى مواجهة الظاهرة، والقوانين الخاصة بالدولة، أما أسبابها تكمن فى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية إضافة الى تغير فى منظومة القيم الثقافية والاجتماعية مثل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة والغيره عند الشباب والأسر من التفاوت الطبقى بين الشباب العائد من الهجرة.

كما تناول الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من الهجرة الغير شرعية حيث قامت الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين بسن بعض القوانين وأحكام الرقابة على المطارات والموانى والحدود المصرية وكذلك تنفيذ بعض المشاريع العملاقة للحد من الهجرة كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم ٨٢ لسنه ٢٠١٦ الخاص بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.