الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسي الانتخابية تبرز مشاهد استقبال المصابين من الشعب الفلسطيني بمعبر رفح (صور)

جانب من استقبال المصابين
جانب من استقبال المصابين بمعبر رفح البري

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه منذ صباح اليوم الأربعاء، تشهد منطقة معبر رفح البري تجهيزات مكثفة، واستقبال سيارات الإسعاف والفرق الطبية المجهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من أشقائنا الفلسطينيين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي الغاشم، وكذلك استقبال حاملي الجنسيات المزدوجة.

وأكدت الحملة أن هذه المشاهد تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والتي لن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي امتدادا للجهود المصرية التي ما زالت تقوم بها مصر بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة عبر منفذ رفح.

وتابعت الحملة: "ندعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونؤكد على حقهم في العيش بكرامة وأمان، في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 

 

مصر غزة معبر رفح حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي السيسي

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