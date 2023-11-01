الدفاع الروسية: القضاء على 1040 مقاتلًا أوكرانيًا وإسقاط عشرات المُسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، عن تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1040 قتيلًا وجريحًا، وإسقاط 48 مسيرة ومقاتلتي Su-27 على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها بشأن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت القوات الروسية هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر الأخيرة 245 عسكريًا وتم تدمير مدافع غربية.

وأضافت: "على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 200 عسكري وتم تدمير مدافع غربية منها مدفعية AS-90 البريطاني".

وأشارت إلى أنه على محور دونيتسك بلغت خسائر أوكرانيا 245 بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ثلاث دبابات، بينها دبابة "ليوبارد" ألمانية، فيما تم القضاء على 190 عسكريًا أوكرانيًا في محور جنوب دونيتسك.

ولفتت الوزارة إلى أنه على محوري زابوريجيا وخيرسون، تم القضاء على 160 عسكريًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح وتدمير مدافع غربية.

وذكر البيان أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين Su-27 في دونيتسك، وإسقاط 48 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخاركوف وخيرسون، وإسقاط 8 صواريخ هيمارس ويوراجان، وقنبلة جوية موجهة من طراز "جي دي إيه إم".

واشنطن تتهم بوتين باستغلال حرب غزة

تجدر الإشارة إلى أن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، حذرا أمس من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول استغلال الحرب بين إسرائيل وحماس سعيًا لخفض الدعم الغربي لأوكرانيا؛ حيث ستنتصر القوات الروسية في حال أوقفت الولايات المتحدة دعم كييف.

وقال بلينكن أمام لجنة في مجلس الشيوخ تناقش تمويلات إضافية للأمن القومي: إن "بوتين يسعى لتحقيق مكاسب من هجوم حماس على إسرائيل أملًا في أن يشتت ذلك انتباهنا... وأن يفضي إلى سحب الولايات المتحدة مواردها" من أوكرانيا.

فيما قال أوستن في نفس الجلسة: "يمكنني أن أضمن لكم أنه من دون دعمنا، سينجح بوتين".

وأضاف "إذا سحبنا البساط من تحت أقدامهم الآن، سيصبح بوتين أقوى وسينجح في القيام بما يريده في الاستيلاء على أراضٍ سيادية لجارته".

وتعد الولايات المتحدة أكبر الجهات المانحة لمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وقدمت 43.9 مليار دولار منذ الغزو الروسي، ساعدت كييف في استعادة أراضٍ استولت عليها موسكو.