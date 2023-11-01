الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الهزيمة من إنبي.. مصدر يكشف مستقبل أوسوريو مع الزمالك

أوسوريو
أوسوريو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعالت أصوات الانتقادات ضد أوسوريو في الفترة الأخيرة والمطالبة برحيله بعد الخسارة من إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.

وقال مصدر داخل الزمالك:"أوسوريو يعلم جيدًا أن أيامه معدودة في الزمالك وتحدث مع المقربين منه في الفريق بإنه يعلم بإن أيامه معدودة ".

وتابع "أوسوريو يرفض فكرة فسخ التعاقد بشكل ودي مع الزمالك ويتمسك بالحصول على قيمة مستحقاته المتأخرة والشرط الجزائي كامل من الزمالك حال رحيله عن الفريق".

وواصل :"أوسوريو غاضب بشدة بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية من الزمالك وكان هذا الأمر سبب رئيسي في سفره المتكرر في الفترة الأخيرة".

مران الزمالك

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري 

وتم تقسيم المران لجزء بدني، بالإضافة إلى جانب فني،  وشهدت التدريبات الجماعية انتظام عمرو السيسي لاعب وسط الفريق،  بعدما خاض تدريبات خلال الفترة الماضية في صالة الجيمانيزيوم، وفقا لقرار الجهاز الفني 

وشارك عمرو السيسي في التدريبات الجماعية وكافة الفقرات التدريبية للمران بصورة طبيعية استعدادا للقاء المقبل أمام فريق زد.

وفي سياق متصل خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم؛ بالإضافة إلى تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم.

موعد مباراة الزمالك وزد

وارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة الزمالك أمام زد، في الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، عبر محرك “جوجل”، حتى انطلاق المواجهة ونهايتها.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره زد، في السابعة مساء الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل (موسم 2023/2024).

تنقل مباراة الزمالك أمام زد، في الجولة السادسة من دوري نايل (موسم 2023/2024)، في السابعة مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

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