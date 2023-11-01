إزالة 7 تعديات على 1100 متر مربع أراض زراعية في بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة الأستاذ أحمد زغلف رئيس الحي شنت حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد لمباني على أراضي زراعية فى جمعية بورسعيد وجمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 وجمعية الزهور، على مساحة 1100 م وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، استمرارا لجهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة.

تنفيذ 7 حالات إزالة « مباني مخالفة على أراضي زراعية»

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية. وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد، محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد بالاهتمام بدور الهام للعمال وتقديم كامل الدعم لنقابات عمال بورسعيد،بحضور فهمي الشيشتاوي رئيس اتحاد نقابات عمال بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بجموع العاملين ووضع حلول عاجلة،، مؤكد أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الإهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الإقتصادية المنشودة.

ووجه رئيس اتحاد عمال مصر الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، ودعمه المتواصل لعمال بورسعيد، معربا عن فخره بما وصلت له محافظة بورسعيد من تنمية حقيقية في كافة المجالات، انعكست على الخدمات المقدمة للمواطن، وارتقت بمستوى المعيشة.