الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تستضيف ثنائى برازيلى موسيقى على المسرح الصغير.. الجمعة

الثنائي برازيلى
الثنائي برازيلى

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة البرازيل بالقاهرة حفلا لثنائى الڤيولينة والجيتار ليڤيا وفريد، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الجمعة الموافق 3 نوفمبر علي المسرح الصغير.

برنامج حفل ثنائي برازيلي بالأوبرا 

يتضمن برنامج حفل ثنائي برازيلي مجموعة من المؤلفات التي تعبر عن الطابع الفنى فى البرازيل منها سحابة وردية، أرض مليئة بالنجوم  ، مالاندرينها، كانتيجا، فيولا دي بيم كير، ليلة القديس يوحنا، الفيولينة المحطمة، ذكريات يباكاراي، الوهم الحقيقي، لويزا وغيرها

الثنائى ليفيا وفريد

الجدير بالذكر أن الثنائى ليفيا وفريد قدما عروضا فنية في أكثر من 20 دولة، وشاركا فى الكثير من المهرجانات العالمية، نالا العديد من الجوائز منها جائزة برو الموسيقية (البرازيل) عام 2021، المركز الاول فى مسابقة موسيقية دولية بكوريا عامى 2019 و2023 وغيرها.

ومن جهة أخرى، يقيم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، حفلا لفصول الباليه يضم عرض "كليوباترا" ومشاهد من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية، تصميم واخراج الدكتورة منال زكريا، بعد غد الجمعة الموافق 3 نوفمبر على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

الأوبرا المصرية ثنائي الفيولينة والجيتار المسرح الصغير حفلات الأوبرا ثنائي برازيلى

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