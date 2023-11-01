باليه كليوباترا ومشاهد عالمية لمواهب الأوبرا على المسرح الكبير.. الجمعة

يقيم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، حفلا لفصول الباليه يضم عرض "كليوباترا" ومشاهد من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية، تصميم واخراج الدكتورة منال زكريا، بعد غد الجمعة الموافق 3 نوفمبر على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

باليه تنمية المواهب يجسد كليوباترا بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتدور قصة باليه كليوباترا حول ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما، إلى جانب مشاهد باليهات بحيرة البجع، حلم ليلة صيف ولابايادير .

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.