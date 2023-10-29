الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تضامنا مع أهل غزة.. تأجيل حفل الفرقة القومية العربية بالأوبرا

المايسترو حازم القصبجي
المايسترو حازم القصبجي

أكد مصدر مطلع داخل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أنه قد تم تأجيل حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى، الذي كان من المقرر إقامته يوم الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر، على المسرح الكبير، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، لأجل غير مسمى، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الجارية.

آلية إعادة الرسوم الخاصة بتذاكر الحفل

ومن المقرر أن تعلن إدارة الأوبرا، عن آلية إعادة الرسوم الخاصة بتذاكر الحفل، للجمهور الذي قام بشرائها عن طريق الموقع الإلكترونى التابع لدار الأوبرا المصرية.

تأجيل حفل الفرقة القومية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وكان المايسترو حازم القصبجي، قد قام بإجراء عدة بروفات للحفل رفقة الفرقة الموسيقية وكل من النجوم أحمد عفت، آيات فاروق، إيناس عز الدين، منار سمير، سامح منير، وأشرف وليد.

وكان من المفترض أن يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية منها قصيدة مصر، حلوة بلادي، أنا المصري، الله يا بلادنا، أنا وشادي، زهرة المدائن، أنا بحبك يا بلادى، ياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، فوق الشوك، الثلاثية المقدسة، مضناك،  غريب يا زمان وغيرها، إضافة إلى عمل غنائي جديد هدية للشعب الفلسطيني في محنته الجارية.

الفرقة القومية العربية للموسيقى 

الجدير بالذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989؛ بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

….

الجدير بالذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور؛ لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظًا عليه من الاندثار .

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