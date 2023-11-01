الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا تفوز بالمركز الثانى فى مسابقة تحدى القراءة على مستوى الوطن العربى

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

في إطار فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربى التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حصدت مدرسة الشهيد طيار على محمد على بيه التابعة للإدارة التعليمية بمركز مطاي المركز الثانى على مستوى الوطن العربي في المسابقة.

 

وهنأ اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم مديرية التربية والتعليم وجميع معلمي وطلبة مدرسة الشهيد الطيار على محمد على بيه للتعليم الإبتدائي لفوزها بالمركز الثاني بمسابقة "تحدى القراءة العربي" على مستوى الوطن العربي التى أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.


وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة وتضافر جميع الجهات لدعم وتطوير المنظومة التعليمية واتباع كافة السبل وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالتعليم، بالإضافة إلى الاهتمام بالطلبة المتميزين من أبناء المدارس على اختلاف مراحلهم التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم للاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم في خطط التنمية المستدامة.

 

من جانبه، أكد حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم، أن فوز مدرسة الشهيد طيار محمد علي بيه بالمركز الثاني علي مستوي الوطن العربي في تحدي القراءة العربي جاء عن جدارة واستحقاف، مشيدا بإدارة وتوجيه عام إدارة المكتبات بالمديرية ،وأثني علي الدور الكبير الذي يقومون به علي مستوي جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية مشيرا إلي أن المديرية تحت إشراف احمد حمدى مدير إدارة التربية الخاصة، حصد تعليم المنيا  المركز الاول والثاني على مستوى الجمهورية ممثلا في إدارة التربية الخاصة حيث فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية الطالب محمد حمادة فى مسابقة الوثب الطويل ومسابقة ١٠٠متر عدو فى البطولة الإقليمية وسط وشمال الصعيد مكفوفين كما فاز الطالب يوسف اسامة بالمركز الثاني بمسابقة العزف بمسابقة شمال الصعيد لالعاب القوى والغناء والعزف مكفوفين.

المنيا المركز الثاني مستوي الوطن العر تحدى القراءة العربى مدرسة الشهيد طيار علي محمد علي بيه إدارة مطاي التعليمية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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