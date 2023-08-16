وكيل تعليم المنيا يتفقد المعسكر الصيفي ضمن مشروع الصداقة

أجرى حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، جولة تفقدية بمدرسة وحدة نواي الأبتدائية التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة تابع خلالها المعسكر الصيفي تارل والمنفذ في إطار بروتوكول التعاون بين هيئة إنقاذ الطفولة وتعليم المنيا ضمن مشروع الصداقة.

رافق وكيل وزارة التعليم خلال جولته الدكتور بهاء حسن مدير إدارة ملوى التعليمية ومديري إدارات، المشاركة المجتمعية، التدريب، ومدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم الأنشطة التربوية ومبادرة تأسيس داخل الفصول الدراسية والتى أطلقها مدير إدارة ملوي التعليمية وترعاها إدارة ملوى التعليمية جنوب المحافظة وذلك في ظل التعاون بين إدارة ملوي التعليمية وهيئة إنقاذ الطفولة والجمعيات الأهلية المشاركة في برنامج تحسين مهارات التلاميذ والبرنامج العلاجي الصيفي المنفذ فى مدارس ادارة ملوى حيث أشاد بالمبادرة والدور الذي تقوم به ودور الجهات المشاركة بهذه المبادرة.

وضمن الجولة التفقدية، شهد وكيل وزارة التربية والتعليم ورشة عمل لمعلمين الصفوف الاول ضمن التدريبات الخاصة بالمدارس الآمنة التى تنفذ فى إطار بروتوكول التعاون بين هيئة إنقاذ الطفولة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وذلك بمرافقة مدير إدارة ملوى، ومديرى إدارة المشاركة المجتمعية، إدارة التدريب، ومسؤولى هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا.

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا كان قد سبق وشهد ورشة العمل التى نفذتها هيئة انقاذ الطفولة بالتعاون مع تعليم المنيا بخصوص شبكة التنمية المهنية، وذلك بحضور كل من على الصغير مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور بهاء حسن مدير ادارة ملوى التعليمية، وصفاء مهنى مدير إدارة المشاركة المجتمعية، والدكتور عادل صموئيل مسؤول التعليم بالهيئة، ومديرى ادارات التربية الخاصة، والتعليم الابتدائي، وإدارة الجودة، وإدارة التخطيط ، وتوجية التربية الاجتماعية ،وتوجية رياض الأطفال، ومدير مكتب وكيل الوزارة.

وكيل تعليم المنيا أثناء جولته بالمعسكر الصيفي بملوي

وكيل تعليم المنيا أثناء جولته بالمعسكر الصيفي بملوي

وكيل تعليم المنيا أثناء جولته بالمعسكر الصيفي بملوي

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وكيل تعليم المنيا أثناء جولته بالمعسكر الصيفي بملوي