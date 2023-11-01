الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" استشهاد فلسطينيين داخل سيارات الإسعاف برفح

إسعاف
إسعاف

نفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، استشهاد عدد من المصابين داخل سيارات الإسعاف عند معبر رفح، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وسائل إعلام تابعة لإحدى الفصائل الفلسطينية قد نشرت معلومات تُفيد باستشهاد عدد من الجرحى الفلسطينيين داخل سيارات إسعاف عند معبر رفح.

ودخل اليوم عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى مصر، لتلقي العلاج في مستشفيات شمال سيناء، وكذلك في المستشفى الميداني في مدينة الشيخ زويد، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها مصر وشعبها، لتخفيف معاناة أهالي سكان غزة، على أن تعود تلك الحالات إلى غزة فور تماثلها للشفاء.

معبر رفح الشيخ زويد غزة القاهرة الإخبارية الفصائل الفلسطينية شمال سيناء

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