الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله بالجيزة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله وأخر، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر نوفمبر، للمرافعة.

وجاء في أمرالإحالة في  القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهمين "عبد القادر. م"، 22 سنة، صاحب محل ملابس، "سالم. س"، 23 سنة، سمكري سيارات، "حسين. ي"، 25 سنة، ميكانيكي موتسيكلات، "كريم. أ"، 19 سنة، ميكانيكي، "يوسف. م"، 20 سنة، تاجر مواشي، "محمود. ش"، 22 سنة، مبلط سيراميك، في يوم 13 ابريل 2023 قتلوا عمدا المجني عليه "صادق. ع" مع سبق الاصرار، وذلك على إثر سابقه خلاف فيما بينه.

وأضاف أمر الإحالة  أن المتهم الأول استعان بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية "خرطوش" وما أن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى أطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية محدثين إصابته التي أودت بحياته.

جنايات جنوب الجيزة محاكمة 7 متهمين منطقة الوراق جنايات الوراق

مواد متعلقة

أولى جلسات طعن المتهمين بقتل صيدلى حلوان أمام محكمة النقض 12 مايو

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

مع دخول مصابى فلسطين لمصر.. انطلاق حملة للتبرع بالدم فى الإسماعيلية

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والبترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا