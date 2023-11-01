تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله بالجيزة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله وأخر، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر نوفمبر، للمرافعة.

وجاء في أمرالإحالة في القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهمين "عبد القادر. م"، 22 سنة، صاحب محل ملابس، "سالم. س"، 23 سنة، سمكري سيارات، "حسين. ي"، 25 سنة، ميكانيكي موتسيكلات، "كريم. أ"، 19 سنة، ميكانيكي، "يوسف. م"، 20 سنة، تاجر مواشي، "محمود. ش"، 22 سنة، مبلط سيراميك، في يوم 13 ابريل 2023 قتلوا عمدا المجني عليه "صادق. ع" مع سبق الاصرار، وذلك على إثر سابقه خلاف فيما بينه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول استعان بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية "خرطوش" وما أن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى أطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية محدثين إصابته التي أودت بحياته.