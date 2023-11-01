3 فئات لأسعار تذاكر «عشم ابليس» لفرقة الرقص الحديث بالجمهورية

طرحت إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، التذاكر الخاصة بعرض "عشم ابليس" الذي تقدمه فرقة الرقص المسرحي الحديث، تصميم وإخراج مناضل عنتر، لمدة يومين على مسرح الجمهورية التابع للدار، يومى الجمعة والسبت 3، 4 نوفمبر.

أسعار تذاكر عرض عشم ابليس

وانقسمت أسعار تذاكر عرض عشم ابليس، إلى 3 فئات الأولى بقيمة 70 جنيها، والثانية بمبلغ 60 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بـ 45 جنيه، ومن المتوقع أن يرفع مسرح الجمهورية لافتة كامل العدد، خاصة أن العرض تم تقديمه سابقا ونال إعجاب الجمهور والنقاد، كما تم نقاد نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها على موقع تذكرتى التابع لدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل عرض عشم إبليس

من المقرر أن يبدأ العرض يومى الجمعة والسبت فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتدور فكرته حول التاريخ الإنساني وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر وشخصيات متنوعة جاءت إلى العالم ورحلت عنه ويحاول الباحث في آثارها للوصول إلى الجانب الإنساني واكتشاف الضعف الخفي بداخله الذي يغلب العاطفة على صوت العقل فى كثير من الأحيان وذلك في مشاهد يحمل كل منها اسما مختلفا.

فرقة الرقص المسرحى الحديث

يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 ويديرها حاليا المخرج والمصمم وليد عونى وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحا كبيرا من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، شاركت في كثير من المهرجانات العالمية، كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، وحصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الازرق عام 2015.