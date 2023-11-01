الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 فئات لأسعار تذاكر «عشم ابليس» لفرقة الرقص الحديث بالجمهورية

عشم ابليس
عشم ابليس

طرحت إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، التذاكر الخاصة بعرض "عشم ابليس" الذي تقدمه فرقة الرقص المسرحي الحديث، تصميم وإخراج مناضل عنتر، لمدة يومين على مسرح الجمهورية التابع للدار، يومى الجمعة والسبت 3، 4 نوفمبر.

أسعار تذاكر عرض عشم ابليس

وانقسمت أسعار تذاكر عرض عشم ابليس، إلى 3 فئات الأولى بقيمة 70 جنيها، والثانية بمبلغ 60 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بـ 45 جنيه، ومن المتوقع أن يرفع مسرح الجمهورية لافتة كامل العدد، خاصة أن العرض تم تقديمه سابقا ونال إعجاب الجمهور والنقاد، كما تم نقاد نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها على موقع تذكرتى التابع لدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل عرض عشم إبليس

من المقرر أن يبدأ العرض يومى الجمعة والسبت فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتدور فكرته حول التاريخ الإنساني وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر وشخصيات متنوعة جاءت إلى العالم ورحلت عنه ويحاول الباحث في آثارها للوصول إلى الجانب الإنساني واكتشاف الضعف الخفي بداخله الذي يغلب العاطفة على صوت العقل فى كثير من الأحيان وذلك في مشاهد يحمل كل منها اسما مختلفا.

فرقة الرقص المسرحى الحديث

يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 ويديرها حاليا المخرج والمصمم وليد عونى وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحا كبيرا من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، شاركت في كثير من المهرجانات العالمية، كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، وحصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الازرق عام 2015.

عشم ابليس على مسرح الجمهورية عرض عشم إبليس مسرح الجمهورية أسعار تذاكر عرض عشم إبليس دار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

وقاية النباتات ينجح في إجتياز معايير تجديد مواصفتين دوليتين

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

هنية: خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلى الحقيقية "ستصدم شعبه"

يوم الجمعة من كل أسبوع.. إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمة التوثيق

الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يدعم تهجير أهل غزة إلى مصر

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا