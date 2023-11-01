الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لرد المحكمة.. وقف محاكمة طبيب نساء بروض الفرج

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، وقف سير الدعوى فى محاكمة طبيب نساء التوليد المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة علاقة محرمة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض لهن بروض الفرج؛ لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة.

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات بعد حملهن سفاحًا، وذلك مقابل ممارسة العلاقات المحرمة معهن، بعد طلبه من السيدات اللاتي يحضرن إلى عيادته في المنطقة للإجهاض.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، كما أنه يجبر السيدات على توقيع إيصالات أمانة، لتكون ضمانًا له حتى لا تتهرب السيدة منه.

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها مقابل إجراء عملية الإجهاض حتى لا يفتضح أمرها أمام أسرتها، إلا أنها حررت محضرًا في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، ثم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

محكمة جنايات القاهرة العباسية سير الدعوى محاكمة علاقة محرمة إجهاض

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