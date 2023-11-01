سفير عمان بالقاهرة يستعرض رؤية 2040 أمام رجال الأعمال المصريين

استعرض عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية رؤية سلطنة عمان 2040‪ والبرامج الوطنية المسرّعة، إضافة للحوافز التي تقدّمها سلطنة عُمان للمستثمرين مثل تخفيض رسوم السجلات التجارية والأرباح بنسبة 100‪% وعقد انتفاع يصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد مماثلة والتملك الأجنبي بنسبة 100% والإعفاء من الضريبة يصل إلى 30 سنة.

وجاءت كلمة الرحبي، خلال ندوة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن الشافعي وبحضور سفير عمان بالقاهرة مساء الأربعاء.

أهم القطاعات المستهدفة

أشار سفير عمان بالقاهرة إلى أن القطاعات الاقتصادية المستهدفة والمتمثلة في الصناعة والتعدين واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة، إضافة إلى القطاعات الداعمة كالتعليم والصحة والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات.

تابع أن التبادل التجاري بين عُمان ومصر سجل ارتفاعا حيث بلغ 1.023 مليار دولار في 2022 مقارنة بمليون 566‪.1 دولار، بينما سجل حجم الاستثمارات العُمانية في مصر تخطيت 100 مليون دولار في 110 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والإنشاءات والتمويل والاتصالات وغيرها، وقد بلغت حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان 860 مليون دولار في عدة قطاعات من بينها البنية الأساسية والاستثمار العقاري والسياحي.، لافتا أن سجل عدد الشركات المصرية المرخصة في سلطنة عُمان حتى نهاية 2022 بلغت 1546 ‪‪وبلغت القيمة الإجمالية للمساهمة المصرية نحو 208 ملايين دولار

أشار إلى أن مصر تمتلك مزايا كثيرة، حيث إنها تعد سوقًا كبيرًا وواعدًا ولدية القدرة على النفاذ إلى أسواق القارة الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها مليارًا و300 مليون نسمة.

وأعلن أن عمان هيّأت التشريعات والنظم الاستثمارية تمثلت في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والشركات التجارية والتخصيص والإفلاس، وشهدت استقرارًا وتحسّنًا في النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني، إضافة إلى ما توفره المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية من قدرة في احتضان المشروعات المتنوعة.