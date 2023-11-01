الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الفيوم: محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم في ملف إزالة التعديات

الأنصاري: سيتم محاسبة
"الأنصاري": سيتم محاسبة المسئولين المتقاعسين عن آداء واجبهم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمناقشة الإجراءات اللازمة، للتصدي للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء خالد حسن، مساعد مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسؤولي حماية الأراضي، وأملاك الدولة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير البنية المعلوماتية، ووحدة المتغيرات المكانية، ورئيس غرفة العمليات، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومسؤول الدعم الفني بالمحافظة.

التنسيق الكامل بين مختلف الجهات

في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس السيسي، لملف التعديات على الأراضي الزراعية، في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين.

كما أكد محافظ الفيوم،  ضرورة التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة دون تهاون أو تقاعس، مع عدم السماح بأي حالة من حالات التعدي، وإزالتها والتعامل معها على الفور، لافتًا إلى أن ملف التعديات يحتاج إلى دقة في الرصد، ثم التعامل السريع، ثم الإجراء القانوني وتسليم المحاضر، ثم تنفيذ الأحكام على المخالفين، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي تقاعس من أي مسئول معني بهذا الملف، أو أي خلل في تحرير المحاضر، أو عدم الإبلاغ عن المخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المقصرين.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام، بين مسئولي المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، لافتًا إلى أهمية التعامل بقرارات فورية، لإزالة أي حالة تعدٍ جديدة، ومصادرة المعدات ومواد البناء، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

تكثيف الأكمنة

ووجّه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، جميع المسئولين المعنيين، بالمرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية، لرصد أي حالة تعدٍ، مع متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع البلاغات الخاصة بالتعديات، وعرض تقارير دورية بالموقف، وما تم تنفيذه من أعمال، لعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

ووجَّه محافظ الفيوم، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالتواصل اليومي مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

كما طالب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية.

كما وجه "الأنصاري"، كل المسؤولين بتكثيف حملات الإزالة المكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها، مع تكثيف الأكمنة عند مداخل المدن الرئيسية والقرى؛ لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط السيارات المخالفة ومصادرتها بكل ما تحمله من مواد، وإخطار النيابة العامة بذلك لردع المخالفين.

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الأنصاري ملف التعديات الدكتور أحمد الأنصارى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأراضي الزراعية

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