إزالة 13 حالة تعدٍ وبناء مخالف في حملة مكبرة بالفيوم

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، برئاسة مراد مسعود، رئيس المركز، وبمعاونة قوات الأمن بقيادة اللواء خالد حسن، مساعد مدير أمن الفيوم، وبحضور المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ١٣ حالة تعدٍ وبناء مخالف على ‏الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني بمركز الفيوم على مساحة (٢) فدان و(١) قيراط، والتي كانت عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط وأسوار بالبلوك الأبيض.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل ‏والتبوير‎، والمتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها فورًا‎.

تكثيف أعمال الرصد والمتابعة

وصرح مراد مسعود، رئيس المركز، بأنه في ضوء توجيهات الدكتور الوزير محافظ الفيوم، سيتم حظر خروج أي معدات (خلاطات) أو مواد بناء تخص التعديات والأعمال المخالفة لقانون البناء.

كما شدد مسعود، على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات، حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتمت حملة الإزالة، تحت إشراف نواب رئيس المركز والمساعدين ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى ومديري الإدارات الزراعية.

إزالة حالة تعدِ

إزالة حالة تعدِ

إزالة حالة تعدِ