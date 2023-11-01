"المصرية للاتصالات" تحدد موعد الإعلان عن القوائم المالية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موعد الإفصاح عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات بلغت 28.1 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، محققة نموًا قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.

وبلغ صافي ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الشركة المصرية للاتصالات 12 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة، وحقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نمو قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.

وحققت الشركة صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6.7 مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.

12.58 مليون مشترك بالهاتف الثابت

وبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في مصر نحو 12.58 مليون مشترك بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 11.93 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي بلغ 5.49% بزيادة قدرها 560 ألف مشترك وبمعدل نمو شهري بنسبة 2.84%، بعد أن سجل عدد المشتركين خلال يوليو الماضي نحو 12.23 مليون مشترك بزيادة قدرها 350 ألف مشترك.

كما بلغت إجمالي سعة السنترالات في مصر نحو 20.26 مليون خط أرضي بنهاية أغسطس الماضي بمعدل تراجع سنوي 2.09%، وشهري 1.67% بعد أن سجل خلال نفس الفترة عام 2022 نحو 20.90 مليون خط أرضي وخلال شهر يوليو السابق عليه نحو 20.81 مليون خط.

وسجل معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.78% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 11.4%، عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 0.38% وشهري 2.61%، كما بلغ إجمالي عدد السنترالات في مصر 1669 سنترالًا، خلال أغسطس الماضي، منها 1072 سنترالًا في الريف مقارنة بنحو 1532 سنترالًا عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 8.94% وشهري 7.26% بعد أن سجل في يوليو 2023 نحو 1556 سنترالًا.

واستحوذ القطاع المنزلي على نحو 90% من مشتركي التليفون الثابت، يليه القطاع التجاري بنحو 8% والقطاع الحكومي بنحو 2%.