الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تغيير عدد من رؤساء تحرير الإصدارات التابعة للهيئة العامة للكتاب

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تغيير بعض رؤساء تحرير السلاسل والمجلات التي تصدر عنها.

وجاء تكليف المجلس لشخصيات ثقافية عدة منهم: الكاتب والشاعر عزمي عبدالوهاب برئاسة تحرير مجلة عالم الكتاب، والشاعر علي عطا برئاسة تحرير سلسلة الإبداع العربي، والدكتور أشرف رضا برئاسة تحرير سلسلة ذاكرة الفنون، والشاعر يسري حسان برئاسة تحرير سلسلة ديوان الشعر العامي، والدكتور سامي سليمان برئاسة تحرير سلسلة دراسات أدبية.

وقرر المجلس استئناف سلسلة «أدباء القرن العشرين» برئاسة الدكتور حسين البنهاوي، التي حملت عناوينها الأولى بعض أعمال عميد الأدب العربي طه حسين، إسهامًا في المشروع الذي تعني به الهيئة هذه الفترة وهو «استعادة طه حسين»، وكذلك تولى الدكتور مصطفى رياض رئاسة المشروع القومي «الألف كتاب الثاني» المعني بترجمة أهم الإصدارات الفكرية والمعارف الإنسانية، بعد رحيل عميد المترجمين العرب الدكتور محمد عناني.

ووجّه مجلس إدارة الهيئة، برئاسة بهي الدين، الشكر لكل الرؤساء السابقين لهذه السلاسل والمجلات، على ما بذلوه من جهد ملموس في دعم النشر بالهيئة طيلة السنوات السابقة وما قدموه من إسهامات ثقافية.

وقال "بهي الدين" إن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على وضع خطط جديدة، بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها الهيئة، والساحة الثقافية المصرية والعربية، وتقدير التجارب السابقة التي هي بالطبع مرحلة تعقبها مرحلة أخرى في التطور الثقافي.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين رؤساء تحرير السلاسل والمجلات الكاتب والشاعر عزمي عبد الوهاب والشاعر علي عطا أشرف رضا يسرى حسان

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