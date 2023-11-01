الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم بنى سويف يطمئن على أداء طلاب سنوات النقل امتحان شهر أكتوبر

الاجتماع
الاجتماع

عقد محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية بحضور الدكتور هاني رجائي، وكيل المديرية، ومحمد رمضان، مدير عام التعليم العام، والدكتور ربيع محمد، مدير عام الشئون التنفيذية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم وتعليمات الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بضرورة متابعة سير العملية التعليمية.

وفي مستهل الاجتماع، وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تكاتف جميع أطراف المنظومة التعليمية واستمرار المتابعة الفنية الفعلية، والتأكيد على المعلمين بالالتزام بخطة توزيع المناهج وتحضير الدروس، كما طالب وكيل الوزارة بإعداد تقارير عن تلك المتابعات وعقد لقاءات مستمرة مع المعلمين لنقل الخبرات والتجارب لتعود بالنفع على الطلاب، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة.

واطمأن وكيل تعليم بني سويف على أداء طلاب سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي امتحان شهر أكتوبر.

وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات واختيار أفضل المعلمين، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، موجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من القنوات التعليمية والمنصات التعليمية التي أتاحتها الوزارة، والإعلان عن جدول برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب بالمدارس، والاستمرار في تفعيل فترات المشاهدة للمواد التعليمية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

بني سويف التربية والتعليم الامتحانات الصف الرابع سنوات التقل

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