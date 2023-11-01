الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإنتاج الحربى" تجهز مستشفى ميدانيًا لاستقبال المصابين الفلسطينيين

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

أعلن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن إنشاء الوزارة قبل عدة أشهر مستشفى ميداني، في إطار جهودها لتعميق التصنيع المحلي والمشاركة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تقديم خدمة صحية أفضل.

وأوضح مصطفى أنه في إطار الأحداث المؤسفة الأخيرة بقطاع غزة، شاركت وزارة الإنتاج الحربي بمستشفى ميداني من إنتاج "مصنع ٢٠٠" لدعم المصابين بالأحداث الأخيرة من الشعب الفلسطيني الشقيق.

مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يجهز المستشفى الميداني

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا المستشفى الميداني تم تجهيزه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة والمعني بتجهيز هذا النوع من المستشفيات، بالاستفادة مما يتوافر به من إمكانيات وقدرات تصنيعية متميزة.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن المستشفى الميداني يُعد بمثابة وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين، كما يتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان لآخر، مضيفًا أن المستشفى الميداني يمكن إقامته على مساحة (1000) متر مربع، ويشمل عدد (2) خيمة استراحة وممرات، و(٣) غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و٤ غرف مرضى، وتضم كل غرفة عدد (٥) أسرّة، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة المياه وخزان مياه الشرب، مؤكدًا أنه تم الحرص على إقامة هذا المستشفى بأعلى جودة وتجهيزه بإمكانيات على مستوى عالٍ لمواجهة أي طوارئ والتدخل الفوري.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أنه تم الحرص على أن يحتوى المستشفى الميداني من إنتاج (مصنع 200 الحربي) على كل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، للتعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة، لافتًا إلى اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، لتخفيف حدة أحداث العنف بقطاع غزة التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا.

المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى محمد صلاح مستشفى ميداني وزير الدولة للإنتاج الحربي وزارة الانتاج الحربي المستشفى الميداني ي عد بمثابة وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة

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