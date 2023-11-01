حبس موظف لسرقته خزينة من داخل شركة حاسب آلى بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة، اليوم، حبس موظف بشركة مقاولات أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة خزينة وجهاز خاص بكاميرات مراقبة من داخل شركة بمصر الجديدة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط موظف بشركة مقاولات لقيامه بسرقة خزينة وجهاز DVR "الخاص بكاميرات المراقبة" من داخل إحدى شركات أجهزة الحاسب الآلى كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مستغلًا وجود نسخة من مفاتيح الشركة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط المسروقات داخل سيارته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.