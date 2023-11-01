اليوم.. البرلمان الكويتي يعقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة

أعلن مجلس الأمة الكويتي انعقاد جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء الكويت الرسمية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، إن ما يتعرض له الفلسطينيون من تهجير وقصف دور العبادة والمستشفيات ومساكن المواطنين ومراكز الإيواء، لا يمكن وصفه إلا بجرائم إبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلي، يجب إدانته والتصدي له، والدعوة لوقفه ورفض القبول بتصرفات ومواقف مَن لا يكترث لدماء الأبرياء، ولا لدعوات السلم والسلام وإدانة العدوان الصهيوني.