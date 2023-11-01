يحيى قلاش: نقابة الصحفيين تدين المذابح الصهيونية في غزة

أكد الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، على دور النقابة في التضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حرية الصحافة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال قلاش في حواره مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن ما يجري في غزة هو زلزال سيؤثر على المنطقة بأكملها، وأن الولايات المتحدة تشارك في التخطيط للهجمات الصهيونية.

وأشار قلاش، إلى أن نقابة الصحفيين فقدت نحو 45 صحفيًا فلسطينيًا خلال الأيام الماضية، بعضهم استشهد مع عائلاته، وأن إسرائيل تحاول إخفاء جرائمها بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المنطقة.