الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محافظ شمال سيناء: برميل زيت الزيتون أغلى من برميل البترول

اللواء الدكتور محمد
اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم تدشين محاور التنمية المختلفة في شمال سيناء. 

 

وأضاف شوشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الاعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أنه سيتم الاستفادة من إنتاجية 170 ألف فدان خلال الـ 6 أشهر القادمة. 

 

تفاصيل زراعة 5 مليون شجرة زيتون في سيناء 

وأوضح أن التجمعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية على حدود مصر من أجل المواطنين، معقبًا: "لدينا 11 تجمعًا تنمويًا في شمال سيناء جاهز بكل احتياجات المواطنين". 

 

وأشار إلى أنه خلال 20 يومًا سيتم الاستفادة من آبار المياه لخدمة التجمعات التنموية، مؤكدًا أن الدولة توفر للمواطن كل الخدمات التي يحتاجها في شمال سيناء.

 

وتابع: "نستهدف زراعة 5 ملايين شجرة زيتون بسيناء، حيث أن برميل زيت الزيتون أصبح أغلى من برميل البترول، حيث تعدى سعر برميل زيت الزيتون الـ 100 دولار".

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