متحدث الخارجية الأمريكية: لا نرى أن إسرائيل تستهدف المدنيين فى غزة

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تتواصل مع إسرائيل لتجنب أي ضرر للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حركة حماس هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي يحدث هناك.

وأضاف في مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "CBC"، أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وأنها لا ترى أن إسرائيل تستهدف عمدًا المدنيين، بل تحاول الدفاع عن نفسها من هجمات حماس التي تستمر منذ سنوات.

وأوضح أن أمريكا لا ترغب في رؤية شخص واحد أو طفل واحد يقتل بسبب أفعال حماس، التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وتخزن الصواريخ في المساجد والمدارس والمستشفيات، كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى استئناف المفاوضات بين الطرفين، مؤكدًا دعم أمريكا لحل الدولتين كأساس للسلام والأمن في المنطقة.