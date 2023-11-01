الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الخارجية الأمريكية: لا نرى أن إسرائيل تستهدف المدنيين فى غزة

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تتواصل مع إسرائيل لتجنب أي ضرر للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حركة حماس هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي يحدث هناك.

 

وأضاف في مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "CBC"، أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وأنها لا ترى أن إسرائيل تستهدف عمدًا المدنيين، بل تحاول الدفاع عن نفسها من هجمات حماس التي تستمر منذ سنوات.

 

وأوضح أن أمريكا لا ترغب في رؤية شخص واحد أو طفل واحد يقتل بسبب أفعال حماس، التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وتخزن الصواريخ في المساجد والمدارس والمستشفيات، كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى استئناف المفاوضات بين الطرفين، مؤكدًا دعم أمريكا لحل الدولتين كأساس للسلام والأمن في المنطقة.

قطاع غزة وزارة الخارجية الامريكية إسرائيل حماس المساعدات الإنسانية

الأكثر قراءة

عاجل.. اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفصائل فلسطينية شمال غزة

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

الباز يكشف خطة المخابرات الإسرائيلية لإنهاء الوضع فى غزة: وضعوا 3 بدائل

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. الصليب الأحمر يحذر من كارثة تهدد غزة.. الوقود سينفذ من المستشفيات

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"