الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية" تنتهي من خطة تطوير مراكز خدمة العملاء

المهندس إيهاب الفقي
المهندس إيهاب الفقي

أنهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب من المرحلة الأولى من الخطة التدريبية لتطوير مراكز خدمة العملاء التى استهدفت قطاعى المنتزة وغرب.

وقالت الشركة، في بيان صادر عن الشركة إن المرحلة الثانية تبدأ غدًا الأربعاء، لمدة 4 أشهر والتى تشمل قطاعى شرق ووسط الإسكندرية.

كما انتهت إدارة التدريب التجارى بالإدارة العامة للتدريب بالشركة من تنفيذ برنامج اليوم التدريبى الواحد عن "مشاكل شعاع وكيفيه تفاديها "وقام بالقاء المحاضرة المحاسب صلاح عبد المقصود " مدير عام الشئون التجارية القبارى والدخيلة".

كما تم أمس واليوم تنفيذ برنامج (المنصة) في قطاع المنتزة وقام بإلقاء المحاضرة فتحي عثمان بقطاع شبكات غرب، كما أنهت الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنفيذ تكملة برنامج (التحكم في لوحات التوزيع) وألقى المحاضرة محمد رجب من شبكات المنتزة.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الكهرباء توزيع الكهرباء الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المهندس إيهاب الفقي

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