الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عفت السادات: حجم الاستثمارات فى سيناء وصل إلى تريليون جنيه

عفت السادات
عفت السادات

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن  حجم الاستثمارات في سيناء  وصل إلى تريليون جنيه، والمشروعات رأيناها على أرض الواقع من مشروعات محطات كهرباء وصرف صحي وتحلية مياه، طرق، مدارس، إسكان، معقبًا: "مشهد شرح صدورنا وأسعدنا جميعًا". 

وأضاف النائب عفت السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أن خطط التنمية في الدولة المصرية وخاصة شمال سيناء تمضي على قدم وساق، رغم الفترة الصعبة التي كان توجد بها محاربة للإرهاب، والكثير والكثير مما كان يعطل إقامة المشروعات، إلا أن هذه المشروعات أصبحت قائمة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو الحديث عن المستقبل، لافتًا إلى أن قيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد مشروعات جديدة بالنسبة للمستقبل القريب على مدار سنتين إلى ثلاث سنوات قادمة، ويرصد لها أكثر من 360 مليار جنيه، هي أمور تعطي رسالة لشباب سيناء وشعب سيناء، أن الدولة مهتمة بالناس الذين قدموا تضحيات وحافظوا على الأرض.

سيناء تنمية سيناء مصطفى مدبولى المشروعات في سيناء محاربة الإرهاب

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