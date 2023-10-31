البرلمان العربى يستنكر مجزرة جباليا ويُحمّل المجتمع الدولى المسئولية

أدان البرلمان العربى المجزرة البشعة التى قامت بها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين في مخيم جباليا، اليوم، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 400 شهيد، ومئات الجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وحمّل البرلمان العربى المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته المسئولية عن هذه المجازر التي ترتكب يوميًا بحق المدنيين العُزل في ظل صمت وعجز دولي مشين.

وقال البرلمان العربى إن استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي المستشفيات جرائم وحشية، وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والتى لا يمكن السكوت عليها ويجب وقفها على الفور، وإن عدم معاقبة إسرائيل على مجازرها بحق الشعب الفلسطيني هو الذي يشجعها على الاستمرار في ارتكابها.

ودعا البرلمان العربي إلى الوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسئولياتها تجاه المدنيين العُزل من الأطفال والنساء والشيوخ، والمطالبة بالحماية الدولية لهم من بطش وجبروت وصلف القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.