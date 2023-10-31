"صناعة الجيل" تطالب البرلمان بإعفاء خطوط الإنتاج من الضرائب

طالب عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة بـ حزب الجيل الديمقراطي، عضو مجلس إدارة مستثمري ورجال أعمال مدينة بدر، البرلمان بتحديد قائمه عاجله بكل المنتجات التى لا تصنع فى مصر وطرحها أفكار مشروعات عاجله وتتطلبها الدولة المصرية واعطائها الحوافز، مؤكدًا أهمية وضع قائمة لمستلزمات الإنتاج وطرحها على الشباب للبدء بتنفيذها مع ضمان وجود المصانع الكبرى التي تحتاج لمثل هذه المنتجات الصغيرة وبالتالى ينجح الشباب فى مشروعاتهم.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة.

إعفاء خطوط الإنتاج من أي رسوم

وقدم رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل مقترحا بإعفاء خطوط الانتاج من اي رسوم كجمارك أو ضرائب لتشجيع الشباب على الصناعة وتحفيز المصنعين على التوسع لزيادة الطاقة الإنتاجية.

التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية

خلال الاجتماع، استعرض فتوح التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية في الوقت الراهن وآليات المراجعة ودور الدولة في التنمية الصناعية، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتحفيز قطاع الصناعة في مصر.

حملة شجيع شراء المنتجات المصرية

في السياق، أثنى رئيس لجنة الصناعة لحزب الجيل على الحملة الإلكترونية بتشجيع شراء وتسويق المنتجات التي تحمل عبارة صنع في مصر وساهمت في عودة عدد من المنتجات المصرية للمنافسة مع نظيرتها من المنتجات المستوردة.

واختتم فتوح مطالبا بضرورة إطلاق المشروع القومي لتصنيع المواد الخام وذلك لتقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

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