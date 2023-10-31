كيف تعامل “مبارك” مع المقترح الألمانى بتدويل معبر رفح؟ (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موقف الرئيس محمد حسني مبارك من الوثيقة الأوروبية عندما عرضت عليه عام 2008م، قائلًا: " إن المقترح الألماني تم تقديمه للرئيس مبارك عام 2008، عودوا إلى وثائق الرئاسة المصرية، والوزير أحمد أبوالغيط عودوا إليه واسألوه، هل هذا المقترح قدم للرئيس مبارك في 2008، سيقول لكم نعم، وقد رفضه الرئيس مبارك رفضًا قاطعًا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن ألمانيا تستخدم صيغة مرنة لتمرير المشروع، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عنه أيضًا، لافتًا إلى أن أخطر ما يتم حاليًا هو محاولة تمرير هذا المشروع الخاص بالمقترح الألماني بشأن وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح.

وأشار إلى أن ما تعنيه الوثيقة الأوروبية من خلال اقتراحها هو إخضاع قطاع غزة للإدارة الدولية، مما يعني توفير الدعم الكامل والتام لإسرائيل، لافتًا إلى أن إسرائيل تتمنى تحقيق ذلك المشروع.