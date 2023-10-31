الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تعامل “مبارك” مع المقترح الألمانى بتدويل معبر رفح؟ (فيديو)

مبارك
مبارك

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موقف الرئيس محمد حسني مبارك من الوثيقة الأوروبية عندما عرضت عليه عام 2008م، قائلًا: " إن المقترح الألماني تم تقديمه للرئيس مبارك عام 2008، عودوا إلى وثائق الرئاسة المصرية، والوزير أحمد أبوالغيط عودوا إليه واسألوه، هل هذا المقترح قدم للرئيس مبارك في 2008، سيقول لكم نعم، وقد رفضه الرئيس مبارك رفضًا قاطعًا". 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن ألمانيا تستخدم صيغة مرنة لتمرير المشروع، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عنه أيضًا، لافتًا إلى أن أخطر ما يتم حاليًا هو محاولة تمرير هذا المشروع الخاص بالمقترح الألماني بشأن وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح.

وأشار إلى أن ما تعنيه الوثيقة الأوروبية من خلال اقتراحها هو إخضاع قطاع غزة للإدارة الدولية، مما يعني توفير الدعم الكامل والتام لإسرائيل، لافتًا إلى أن إسرائيل تتمنى تحقيق ذلك المشروع. 

 

أحمد موسى فلسطين غزة الوثيقة الأوروبية المقترح الألماني

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

أحمد موسى: هناك مخاطر من وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

كيف تعامل “مبارك” مع المقترح الألمانى بتدويل معبر رفح؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"