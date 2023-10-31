الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهامة: سيناء غالية على الشعب المصرى.. ولن نسمح بالتفريط فى حبة رمل منها

الشيخ عبد الله جهامة
الشيخ عبد الله جهامة

أكد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن مصر دفعت ثمنًا باهظًا لأجل استرداد سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وأن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بأي تهديد لسيادتها على هذه الأرض.

وأشار جهامة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، إلى أن سيناء تحتاج إلى تنمية حقيقية ترتكز على التنمية البشرية، وأنه إذا تحقق ذلك فإن سيناء ستصبح قاطرة التنمية لمصر.

وأعرب جهامة عن تأييده لموقف الرئيس السيسي وشعب مصر في رفض أي مطالب خارجية تتعلق بسيناء، مؤكدا أننا لن نسمح بالتفريط في حبة رمل منها.

الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء سيناء مصر السيسي

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