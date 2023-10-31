المرشح الرئاسى فريد زهران يلتقى أهالى مركز طامية بالفيوم (صور)

التقى المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، أهالي مركز طامية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، لعرض برنامجه الانتخابي.

حضر اللقاء كل من النائبة ريهام عبدالنبي عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، والنائبة سناء السعيد، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والمهندس بهاء الدمتري عضو الهيئة العليا ومقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، والمهندس باسم كامل أمين عام الحزب، ومحمد خليل امين التنظيم المركزي، وبسام الصواف امين أمانة شئون المجالس المحلية المركزية وعضو الهيئة العليا، وعدد من القيادات الشعبية والمحلية داخل محافظة الفيوم.

يأتي ذلك ضمن جولاته الانتخابية في مختلف المحافظات، للتعريف بأفكار برنامجه الانتخابي، ومناقشة خطته مع المواطنين.

وأوضح فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل، أن أبرز نقاط القوة في برنامجه الانتخابي أنه يشكل بديلا متكاملا مدنيا وديمقراطيا في جوهره إصلاح سياسي واقتصادي، ونضمن من خلاله تحسين أحوال الناس المعيشية في وقت قصير.

وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، أثناء لقائه أهالي طامية، أن احترام جميع الحقوق والحريات السياسة والمدنية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، أحد أهداف الحملة الانتخابية، ولا بديل عن تمكين المجتمع المدني، واستثمار ما يعرف بالمجتمع المدني ورأس المال الاجتماعي، عبر تفعيل المشاركة المجتمعية وتسهيل عمل المؤسسات الأهلية في تأدية دورها مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سيادة الدولة.

وأضاف “زهران” أن ذلك يعتمد على 4 أركان أساسية هي "الحق في المعلومة والمشاركة في اتخاذ القرار، والمراجعة والمساءلة وإلزام الدولة بالاستجابة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دور واضح للدولة يهدف لإتاحة الفرص للجميع في الحصول على تعليم عالي الجودة، وتدريب مناسب ورعاية صحية أساسية، وسكن لائق وفرصة عمل مناسبة بأجر مناسب، وتسهيل الحصول على خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية مناسبة، واعتماد منهج اللا مركزية، مع الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة".