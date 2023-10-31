الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مؤتمر التراث العربي المسيحي يبدأ الاستعداد لدورته الـ32

الكنيسة
الكنيسة

أعلن فريق مؤتمر أصدقاء التراث العربي المسيحي في مصر، عن استعدادات المشاركة في 
 أصدقاء التُراث العربيّ المسيحيّ في دورته الثانيّة والثلاثين، بعنوان «الكتابات التّاريخيّة في التُراث العربيّ المسيحيّ».

وتركز فعاليات المؤتمر على موضوعات عديدة من بينها،الكتابات التّاريخيّة المسيحيّة العربيّة كأحد مصادر التّاريخ العام؛ والمؤرخون المسلمون والكتابات التّاريخيّة المسيحية العربيّة؛والكتابات التّاريخيّة المسيحيّة العربيّة وحفظ الذاكرة والوعي.

كما يناقش المؤتمر موضوعات، شخصيات وقضايا تاريخيّة في التُراث العربيّ المسيحيّ؛ النقد التّاريخيّ والكتابات التّاريخيّة في التراث العربيّ المسيحيّ؛ تطور الكتابات التّاريخيّة المسيحيّة العربيّة؛التّاريخ الشّفهيّ، منهجه ودوره في الكتابات المسيحيّة العربيّة؛ دور الكتابات التّاريخيّة المسيحيّة العربيّة في حركة الكتابة التّاريخيّة في العالم الإسلاميّ.

فريق مؤتمر أصدقاء التراث العربي المسيحي المشاركة أصدقاء الت راث العربي المسيحي

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