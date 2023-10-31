التشكيل.. رونالدو يقود هجوم النصر أمام الاتفاق فى كأس الملك

أعلن لويس كاسترو المدير الفني للنصر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتفاق في قمة دور الـ 16 بكأس الملك السعودي مساء اليوم.

ويقود هجوم النصر في لقاء اليوم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويجاوره ساديو ماني وأندرسون تاليسكا.

رونالدو يقود هجوم النصر أمام الاتفاق في كأس الملك

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: عبد الله العمري، إيمريك لابورتي، نواف بوشل، أليكس تيليس

خط الوسط: سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا

رونالدو يرغب في مواصلة اللعب حتى منافسات كأس العالم 2026

وأفاد الحربي أن رونالدو يرغب في مواصلة اللعب حتى منافسات كأس العالم 2026، وبعدها سيعلن اعتزاله لعب كرة القدم.

ولعب رونالدو 11 مباراة بقميص فريق النصر منذ انطلاق الموسم الجاري، وسجل 11 هدفًا وصنع 6 لزملائه، من 31 مباراة لعبها منذ انضمامه للفريق وسجل 25 هدفًا وصنع 8.

ولعب رونالدو 979 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع أندية سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر، وسجل 726 هدفًا وصنع 231.

وبدأ رونالدو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي ورحل من فريق تحت 15 عامًا لنفس المرحلة العمرية في سبورتنج لشبونة وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بلشبونة في صيف عام 2002 ولعب موسم مع الفريق قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد الانجليزي في صيف 2003.

ولعب 6 سنوات للفريق ثم انتقل لريال مدريد الإسباني ومثله لمدة 9 سنوات وانتقل ليوفنتوس ولعب له 3 مواسم قبل العودة لمانشستر يونايتد في صيف 2021 ورحل عن الفريق قبيل انطلاق مونديال قطر 2022.