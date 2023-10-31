الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

محمود سالم: "تراب سيناء غالى علينا ونحن ندعم القيادة السياسية" (فيديو)

محمود سالم
محمود سالم

حرصت الدولة المصرية وقياداتها السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحفاظ على أرض سيناء العظيمة والقضاء على الإرهاب وتنمية أراضي سيناء بمساعدة جيش عظيم وشعب متحد لإعمار أراضي شمال سيناء.

وقال محمود سالم المأذون لـ"الدستور"، وهو أحد الشباب المشاركين في مؤتمر رئيس الوزراء، من مدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، وعضو في التحالف الوطني: "نحن الآن نشارك في بداية مشروعات وبناء تنمية سيناء مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأيدينا في أيدي بعض وتراب سيناء غالٍ علينا ودائمًا نؤيد القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف أن الدولة حرصت على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية وفقًا لاستراتيجية الدولة لتنمية سيناء وتحقيق نهضة تنموية قومية شاملة على أرض الفيروز، والاهتمام بحياة المواطن ضمن خطة الدولة في بناء الإنسان المصري والقضاء على الإرهاب بشكل كامل، خاصة أن سيناء تُعَدُّ مطمعًا للجميع ولكن لا يتحدثون عن ذلك.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارة موسعة لمحافظة شمال سيناء، يصاحبه كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما يرافقه وفد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد كبير من القيادات الإعلامية البارزة.

وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، وعدد من قادة القوات المسلحة، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الزيارة بلقاء موسع مع شيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بمدينة العريش، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الإعلاميين والفنانين.

محمود سالم سيناء شمال سيناء محافظة شمال سيناء الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي

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